Госдума РФ приняла законопроект о введении налога на самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками.

Законопроект был принят в первом чтении и действовать начнёт с 1 января 2020 года. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Владимир Путин инициативу поддержал.

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Специальный налоговый режим распространяется на лиц, получающих доход от продажи своей продукции и услуг на сумму не более 2,4 млн рублей в год, а также не занятых определенными видами деятельности (например, добычей полезных ископаемых). При работе с физлицами налоговая ставка составляет 4%, при реализации юрлицам и ИП — 6%.

В список новых территорий, на которых будет действовать принятый режим, включены: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Башкирия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По итогам реализации налогового режима для самозанятых в текущем году с 1 июля 2020 года он может распространиться на все субъекты РФ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.