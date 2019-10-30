С начала 2020 года «Закон о самозанятых», действующий пока в четырех пилотных регионах, может быть распространен и на Новосибирскую область. Руководитель УФНС по НСО Андрей Легостаев считает, что шансы региона на включение в программу очень высоки, но гарантировать это со стопроцентной вероятностью пока нельзя.

Как сообщил 30 октября в ходе пресс-конференции Андрей Легостаев, специальный налоговый режим вводится в регионах с высокой деловой активностью, а также не являющихся дотационными. Плюсом может быть также наличие крупного города с населением не меньше одного миллиона постоянных жителей. Новосибирская область полностью соответствует этим критериям.

Запрос на включение региона в «Закон о самозанятых», как сообщил Андрей Легостаев, уже направлен в Москву, где и будет принято окончательное решение.

Закон №422-ФЗ, регламентирующий деятельность самозанятых лиц, сегодня действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Согласно ему, специальный налоговый режим распространяется на лиц, получающих доход от продажи своей продукции и услуг на сумму не более 2,4 млн рублей в год, а также не занятых определенными видами деятельности (например, добычей полезных ископаемых). При работе с физлицами налоговая ставка составляет 4%, при реализации юрлицам и ИП — 6%.

На сегодняшний день, по словам Андрея Легостаева, специальным налоговым режимом пользуются около 240 тыс. человек. Около 40 тыс. из них — бывшие ИП, не имеющие наемных сотрудников и понизившие статус, свыше 200 тыс. пришли из физлиц. При этом среди них уже есть жители Новосибирской области, работающие в Москве или Казани и платящие налоги там.

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