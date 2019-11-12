Как сообщает «Российская газета», на совещании с членами кабинета министров Владимир Путин поинтересовался первыми итогами эксперимента со специальной налоговой системой в Московской, Калужской областях и Республике Татарстан.

В ответ на предложение премьер-министра Дмитрия Медведева (который сейчас находится с визитом в Новосибирске), глава государства одобрил распространение нового налогового режима в 2020 году на всю Россию. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «налог на самозанятых» может быть включен еще в 19 регионах, в том числе Новосибирской и Омской областях.

По данным федерального минфина, за 2019 год в четырех пилотных регионах на новый налоговый учет встали 260 тыс. человек, которые принесли в казну более 52 млн рублей налогов. ФНС отмечает, что около 20% официальных самозанятых составляют бывшие ИП, не имеющие наемных сотрудников, остальные — бывшие физлица, работавшие в «серой зоне». Больше всего среди новых самозанятых оказалось таксистов — порядка 18,7%, квартиросдатчиков — около 10%, и строителей — 7%.



Министр финансов Антон Силуанов предложил расширить зону действия нового налогового режима в два этапа — с 1 января на «сильные», бездотатционные регионы из первого списка, уже опубликованного ФНС, затем, во втором полугодии, можно будет дать право другим регионам включать новый налоговый режим у себя.

Президент согласился с тем, что решение распространять у себя налог на самозанятых должны принимать сами регионы.

Всего, по данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в группу самозанятых входит почти четверть экономически активного населения страны, или 16-17 млн человек. Из них 64,1% трудятся без официального соглашения с заказчиками или уполномоченными органами. Наибольшее количество самозанятых задействовано в сфере торговли (10%), строительстве (10%), недвижимости (7%). Еще 7% приходится на репетиторов, столько же — на сельское хозяйство. Авторемонтом занимаются 6% самозанятых, частным извозом — 5%, столько же ремонтом бытовой и компьютерной техники.

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