Общий объем инвестиций крупных проектов в АПК Новосибирской области в 2019 году составляет 63,4 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы, в Новосибирской области в этом году началась реализация 3 новых крупных инвестиционных проектов. К ним относятся новый комплекс площадью 6 га для производства 7 тысяч тонн овощной продукции в год, животноводческий комплекс на 3550 голов КРС, а также селекционные центры в животноводстве и растениеводстве.

Первый комплекс строит тепличный комбинат «Обской», второй – «Сибирская Нива» в селе Огнева Заимка Черепановского района, а центры – ООО «Сибирский». Также продолжается работа в 10 уже действующих проектах. Общим объемом инвестиций составляет 63,4 млрд рублей.

В сообщении сказано, что развитие семейных животноводческих ферм стало новым направлением, в рамках которого в области появится первый животноводческий комплекс с роботами для доения. «С этого года в рамках утвержденной правительством Новосибирской области региональной госпрограммы началась активная поддержка семейных животноводческих ферм. В этом году мы изменили подход к предоставлению субсидий, делая акцент на качество. Поддержано четыре заявителя на сумму 108 млн рублей. Среди них есть знаковый проект, уникальный для Новосибирской области, – это животноводческий комплекс в Куйбышевском районе на 150 голов с установками добровольного доения (роботами). Это современная технология, благодаря которой корова сама сможет подойти к аппарату доения. Сейчас роботов нет даже на крупных предприятиях, а в этом крестьянском хозяйстве в следующем году он должен появиться», – прокомментировал на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Также министр дополнил, что реализация проектов позволит создать 3200 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Господдержка инвесторам в регионе предоставляется в рамках областного закона в сфере регулирования инвестиционной деятельности, а также в рамках региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Кроме того, по областной госпрограмме предоставляются субсидии на приобретение технических средств механизации сельхозпроизводства. По данному направлению на этот год предусмотрен 1 млрд рублей.

На территории 19 районов области реализуются 109 инвестиционных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей. Проекты связаны со строительством и реконструкцией животноводческих зданий, зерноскладов, зерносушильных и зерноочистительных пунктов, овощехранилищ. Основное направление поддержки инвесторов, по словам министра, – льготное кредитование. Всего в этом году привлечено в регион более 16 млрд рублей, из них 9,5 млрд – инвестиционные

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