2 ноября на Красном проспекте в Новосибирске открылся новый ресторан TWENTY TWO. Это проект от создателей «Горячего цеха», Park Café, Peoples, «Перчини», «Чучвары», «Хочу Пурри», «Нино и вино».

Новый ресторан расположился рядом с коктейль-баром Friends. Раньше там находился ресторан Peoples, но в компании решили создать на этой площадке заведение совершенно другой концепции. Как поясняют создатели ресторана, TWENTY TWO – это место, где в меню собраны миксы из двадцати двух гастрономических культур.

«История ресторана начинается на гастрономических улицах Лондона, где стираются границы между культурами. Именно туда попал бренд-шеф ресторана и насчитал там смешение двадцати двух гастрономических культур на одной кухне. Самые лучшие миксы, по его мнению, он собрал в меню TWENTY TWO», — пояснили создатели ресторана.

Поскольку вдохновение пришло из Лондона, интерьер ресторана выполнен в стиле новой Англии. Символ TWENTY TWO — это заяц, и в ресторане есть зайцы, которые выкрашены в символике британской культуры. Также в ресторане можно найти множество деталей, которые появились от вдохновения лондонскими улицами и интерьерами. Заметная особенность интерьера – это бар округлой формы, который простирается под потолок. В этом баре находится 360 литров виски, что еще раз напоминает о его круглой форме. На открытии заведения гостям показывали бармен-шоу с огнем, дымом и необычной подачей коктейлей.

В меню ресторана можно найти самые разные блюда — и бургеры, и стейки, и пиццу, и хачапури, но с авторской подачей.

Напомним, что ранее закрылся Peoples в Академгородке — на его месте был запущен грузинский ресторан «Нино и Вино».

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