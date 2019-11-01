Как бизнесу реагировать на поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу 30 октября?

В октябре 2019 года вступило в силу достаточно много поправок в налоговое законодательство. Первая очередь изменений, заработавшая с 1 октября, в основном касалась изменения ставки НДС. В конце месяца вступил в силу достаточно широкий набор поправок, на первый взгляд, сфокусированный на физлицах (НДФЛ, имущественный налог), но в то же время ощутимо затронувший и юрлиц — налоговых агентов и работодателей. В сути поправок разбирался «Континент Сибирь».

Трех месяцев достаточно

Достаточно подробный разбор налоговых поправок сделал в ходе пресс-конференции 30 октября руководитель УФНС по Новосибирской области Андрей Легостаев. Изменения, подчеркнул он, затронули практически всех.

Срок подачи отчетности по налогу на доход физических лиц (по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ) со следующего года передвинется на месяц назад, с 1 апреля до 1 марта. «Я считаю, что этого срока достаточно, чтобы сформировать отчетность за прошедший год и своевременно его предоставить, — прокомментировал Андрей Легостаев. — Заработная плата за декабрь выплачивается в середине или конце января, после чего можно начать готовить отчетность».

Больше нагрузки на работодателя

Во многих странах каждый налогоплательщик самостоятельно ведет дела с налоговым органом. В России не так. Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко в интервью «Континенту Сибирь» отметил значимую роль юрлиц-работодателей, которые в системе налогообложения занимают место налоговых агентов, отчисляющих НДФЛ с зарплаты сотрудников. Новые поправки нагружают агентов-работодателей еще сильнее — в том числе в рамках цифровизации налоговой отрасли.

Отныне возможности предоставлять отчетность на бумаге сужаются — до конца октября предприниматель мог составить бумажную декларацию на 25 сотрудников. Но теперь ФНС снизила планку до 10. Больше — только в электронном виде.

Ужесточили в отношении работодателей и фискальную составляющую. Раньше, если налоговый агент при выплате зарплаты сотруднику не удерживал НДФЛ и проверка выявляла нарушение, недоимку взыскивали с физлица-получателя — что в каком-то смысле логично, ведь налог взымается именно с его доходов. Работодатель ограничивался фиксацией нарушения. Сейчас норма изменилась — недоимки по НДФЛ будут взыскиваться с работодателя.

Квартиру тайком не продашь

Одним из самых крупных изменений — в том числе для самого налогового органа — стало исчисление НДФЛ при продаже или дарении недвижимости. До сих пор продавцы и приобретатели обязаны были сами декларировать покупку и передачу. И если выгодополучатель по той или иной причине этого не делал, принудить его подать декларацию было сложно — в силу того, что ФНС просто не справлялось: «Мы не могли проводить выездные проверки по каждому случаю, — признается Андрей Легостаев. — Фактов продажи и дарения даже не сотни — тысячи».

По мнению представителей бизнеса, опрошенных «Континентом Сибирь», вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс развязали налоговикам руки. Теперь им достаточно обнаружить факт продажи недвижимости в Росреестре и не обнаружить декларации по факту сделки — в таком случае налоговый орган самостоятельно вычислит сумму по кадастровой стоимости и подаст уведомление об оплате. А дальше, если физлицо не уплатит налог добровольно, — принудительное взыскание. Правда, самой налоговой службе придется многое изменить в уже отлаженных рабочих процедурах, но, как отметил Андрей Легостаев, успешная реализация поможет существенно увеличить наполняемость местного бюджета.

Изменения к лучшему

Разумеется, не все поправки в Налоговый кодекс можно отнести в графу «ужесточения и ограничения». Достаточно много среди них и тех, которые с точки зрения плательщиков являются безусловным плюсом. И одну из ведущих ролей здесь играет все та же цифровизация. Благодаря ей в том числе число выездных налоговых проверок, как уже писал «Континент Сибирь», в 2019 году сократилось в 1,7 раза: за 9 месяцев, по словам Андрея Легостаева, таких проверок по области было меньше 100.

В перспективе Андрей Легостаев не исключил более широкого распространения Единого налогового платежа, который позволяет плательщику гасить задолженность по всем видам налогов «из одного окна», не заполняя декларации по каждому пункту. Этому может также поспособствовать расширение списка налогов, заменяемых ЕНП, — сюда могут войти не только имущественные и земельные налоги, но и формы НДФЛ.

В организационном плане ФНС будет более тесно сотрудничать с другими органами власти, в частности, ФССП — с их помощью налоговый орган будет оперативно информировать плательщиков о наличии задолженностей. «Кто-то может оценить это нововведение неоднозначно, — рассуждает Андрей Легостаев. — Но плательщик может и не знать о самом наличии долга, а отсюда идет пеня, могут быть даже введены ограничения на работу со счетом, что, несомненно, повредит работе».

Пожалуй, главный плюс для юридических лиц — налоговая служба повысила минимальный долг, начиная с которого будут выставляться требования и поручения, — с 500 рублей до 3000. Теперь при задолженности менее 3000 рублей налоговый орган просто не может выставлять требования.

Зато в отношении крупных должников налоговая с 2020 года станет работать заметно жестче. Если задолженность превысит отметку в 1 млн рублей, отметил Андрей Легостаев, налоговый орган получит право расследовать деятельность компании, изучить рабочие помещения, истребовать документы и так далее.

Еще одна мера облегчения работы через сотрудничество с ФССП — взаимозачеты между должниками. Если у налогоплательщика есть свои должники, недоимка может быть взыскана уже с них.

Тренд на взаимную интеграцию прослеживается еще в одной поправке, которая вступит в силу только через год, — взаимозачеты между различными налогами. Сейчас если плательщик, например, переплатит НДС и недоплатит имущественный налог, он должен оформлять возврат «лишнего» налога, а потом гасить недоплаченный. Механизма взаимозачета до сих пор нет, но, по словам Андрея Легостаева, в конце следующего года он заработает, что позволит сократить наличие пени при переплате по другим налогам или наличии налоговых вычетов.

И наконец, с января 2020 года перечень регионов, в которых действует специальный налоговый режим («Налог на самозанятых»), может быть расширен. Всего, по информации федерального Минфина, заявку подали 19 регионов, в том числе Новосибирская и Омская области.

«Континент Сибирь» приглашает представителей бизнеса поделиться своим мнением по рассматриваемому вопросу.

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