«Пусть лучше Сибирь развивается»: председатель Совета ТПП предложил оставлять налоги регионам

Совет Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России провел заседание на тему «Новая индустриализация как стратегия реагирования на внешние вызовы».

Участники совещания рассмотрели стратегию Новой индустриализации, обсудили предложения по ключевым мерам поддержки реального сектора экономики в условиях внешних вызовов для направления в правительство Российской Федерации в качестве позиции ТПП России.

Одной из ключевых тем выступления председателя Совета Торгово-промышленной палаты Константина Бабкина было изменение налоговой политики как одного из трех китов оздоровления экономики. «Сегодня налоговая политика решает, в основном, фискальные задачи. Но ей вполне по силам решать задачи стимулирования развития экономики. Для этого надо вернуть инвестиционную льготу: если предприятие вкладывается в развитие, то оно и налогов должно платить меньше», – подчеркнул он.

Также по мнению Константина Бабкина в рамках налоговой реформы необходимо совершить обратный налоговый маневр, ориентированный на снижение себестоимости российских товаров и повышение их конкурентоспособности. Налоговая система может и должна стимулировать развитие несырьевых товаропроизводителей. Вместо регрессивной шкалы налогов нужно ввести прогрессивную, снижать налоги в условиях профицита бюджета.

«До сих пор налоговая политика, по сути, преследовала одну цель – побольше собрать, поменьше потратить и побольше отложить в закрома. Каждый год мы откладывали порядка трех триллионов рублей в Фонд национального благосостояния – и эти деньги мы сейчас не можем вернуть из-за санкций – подчеркнул Константин Бабкин. – С другой стороны, можно порадоваться, что нам больше не придется платить эту «дань», деньги будут оставаться в России. И желательно, чтобы большая доля налогов оставалась регионам, пусть лучше Сибирь развивается, особенно малые города и поселки. Я считаю, что идея свести всю экономическую активность в семь огромных агломераций гибельна и пагубна и от нее нужно отказаться».

В качестве примера эксперт привел Германию, где НДС и подоходные налоги, составляющие порядка 70% налоговых доходов бюджета, делятся в равных пропорциях между федеральной казной и землями. Тогда как в России более 50% налоговых доходов (НДС, налог на добычу полезных ископаемых) полностью идет в Москву, а остальные делятся между федеральным и региональными бюджетами в разных пропорциях.