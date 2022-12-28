С 1 января Федеральная налоговая служба (ФНС) запускает новый порядок учета начислений и платежей – Единый налоговый счет (ЕНС), на котором будут учитываться все платежи всех видов во все бюджеты. И он будет работать как для физических, так и для юридических лиц. Заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области СВЕТЛАНА СЕЛИВЕРСТОВА поделилась с читателями «Континента Сибирь» некоторыми деталями и особенностями новой системы.

– Кого в первую очередь затронет новая система учета? В чем будет заключаться разница между «физическим» и «юридическим» ЕНС?

– Адресат – каждый, кто находится в налоговой юрисдикции России. ЕНС предназначен для всех категорий налогоплательщиков, будь то ИП, физические или юридические лица. Средства на ЕНС налогоплательщик будет перечислять для всех налогов единым платежным документом, так называемым Единым налоговым платежом. И на выходе получит сальдо, которое даст понять, кто кому должен. Либо плательщик должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению.

– Планируется ли какая-то сегментация между физическими и юридическими лицами?

– Разделения не планируется, потому что в нем нет нужды. Каждый человек может одновременно попадать под несколько категорий – он может быть, например, физлицом, владеющим земельным участком, и индивидуальным предпринимателем. И раньше он должен был платить часть налогов в одной группе, часть в другой. И если у него в одной части возникала переплата, например, по страховым взносам – он не мог ее зачесть в погашение недоимки по другой, если, например, не успел уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Да, пока личные кабинеты налогоплательщика для физлиц и ИП разные, но данные в них будут поступать из одного источника, в котором соберется сразу все. В дальнейшем ФНС планирует сделать личный кабинет стандартным и общим для всех.

– Есть ли какие-то категории налогоплательщиков или виды платежей, которые останутся, что называется, за бортом?

– Их очень немного. Прежде всего, можно вспомнить иностранных граждан, которые работают в России. Перечислять НДФЛ они будут по-прежнему КБК (код бюджетной классификации – «КС»). Не попадут в ЕНС также государственные пошлины, по которым не выдается исполнительный лист. Особый порядок коснулся граждан самозанятых. У них есть выбор — уплачивать налог на единый налоговый платеж или на «старый» КБК, для того чтобы денежные средства сразу попали на налог на профессиональный доход.

– Планируется ли детализация ЕНС, сможет ли плательщик видеть структуру счета и делать на ее основе какие-то выводы?

– Детализация, естественно, будет: в личном кабинете на главной странице можно увидеть итоговое сальдо и, заглянув внутрь, посмотреть, как оно сложилось. Могу заверить, что данные будут обновляться в кабинете практически одновременно с базой ФНС. Те, кто пока не пользуется личным кабинетом, могут запросить справку о состоянии ЕНС. При отрицательном сальдо плательщик увидит не только информацию в разрезе его обязанностей, но и детализацию возникновения недоимки. Также можно будет запросить справку о распределении единого налогового платежа, когда и куда он был зачтен. Если же плательщик ведет бухгалтерию в какой-то сторонней системе, например 1С, данные также будут синхронизироваться – мы это отработали в ранее действующих форматах учета. Пока интеграция доступна только с 1С, планируем расширять список партнеров.

– Будут ли включены туда платежи во внебюджетные фонды, например, Фонд пенсионного и социального страхования?

– Будут. Эти платежи мы и так администрируем с 2017 года – с тех пор, как приняли их от фондов. Но необходимо обратить внимание, что в ЕНС будут учитываться только налоги, сборы, страховые взносы, которые установлены Налоговым кодексом.

А такие платежи, как компенсация за полученные травмы, административные штрафы по КоАП, учитываться на ЕНС не будут.

– Будет ли возможность пополнять ЕНС авансом (по аналогии с, например, интернет-провайдером)? Если да, то что ждать плательщику при «положительном» балансе? Возврата – или возможности забыть о налогах на какое-то время, пока на счету плюс?

– На самом деле, мы тестируем эту стратегию уже не первый год. Если ЕНС, как уже говорилось выше, запускается с 1 января 2023 года, то Единый налоговый платеж действует с 2019 года. Это по сути кошелек, который можно пополнять в удобное время по мере наличия денежных средств. Положительное сальдо налоговая служба сама распределяет исходя из обязанностей плательщика по налогам, сборам и взносам, основываясь на представленных самими плательщиками суммах начислений. Если же потребуется имеющийся на счете плюс вернуть – в силу тех или иных обстоятельств – достаточно подать соответствующее заявление и остаток возвращается не позднее следующего дня.

– Если ФНС будет теперь регулировать распределение потоков средств из ЕНС – какой из уровней бюджета, на ваш взгляд, выиграет от новой системы сильнее всего: федеральный, консолидированный, муниципальный?

– Вот раньше как раз этот вопрос был очень острым. Представим себе, что у некоего плательщика есть долг в размере, допустим, два миллиона рублей по всем налогам. Он может выплатить всего один миллион, поэтому какие-то налоги пытается реструктуризировать, какие-то «заморозить» и так далее. Он сам выбирает, кому недоплатить. С нового года все будет иначе: налогоплательщик внесет этот миллион в качестве единого налогового платежа – и деньги пропорционально распределятся по всем налогам. Не будет каких-то первоочередных налогов, которые должны быть уплачены в любом случае и в срок – и третьеочередных, которые пойдут по остаточному принципу. Поэтому можно сказать, что ни один из бюджетов не проиграет.

– В чем вы видите главную задачу ЕНС?

– В первую очередь он должен упростить жизнь налогоплательщиков, которым больше не придется оформлять отдельную платежку для каждого налога, пени, штрафа и так далее. Сейчас останется одна платежка с двумя реквизитами – и все. При расчете через ЕНС упрощается и платежный календарь: устанавливаются единый срок подачи декларации или уведомления об исчисленных суммах – 25 число месяца и единый срок уплаты – 28 число месяца. Больше не будет проблем из-за того, что часть платежей уходили как «невыясненные». Или из-за того, что сальдо по разным налогам нельзя было зачесть друг за друга. Теперь переплату, независимо от срока давности ее возникновения, можно будет вернуть или передать другому лицу по заявлению за один день. При отрицательном сальдо пени рассчитываются на общую сумму задолженности. При погашении долга снятие блокировки счетов происходит в течение одного дня.