В Новосибирске продолжается активное обсуждение внедренного с начала года Единого налогового счета. Более ста предпринимателей, бухгалтеров и представителей бизнес-ассоциаций собрались 24 января в Заксобрании Новосибирской области на круглый стол.

Спикер Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, открывая обсуждение, отметил, что по итогам 2022 года Новосибирская область не потеряла доходы, в отличие от «сырьевых» регионов именно благодаря малому и среднему бизнесу. «Новосибирск оказался даже в лучшей ситуации, потому что у нас развит малый и средний бизнес, логистика. Хочу поблагодарить вас за это. Как человек, прошедший и малый, и средний, и большой бизнес, могу сравнивать: с приходом нынешнего премьера Михаила Мишустина, который ранее возглавлял ФНС, подходы поменялись кардинально», – констатировал Андрей Шимкив.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, будучи соорганизатором круглого стала, назвал ЕНС хорошим подарком предпринимателям. «Вы можете представить себе несчастного бухгалтера, который оформляет по сто платежек – некоторые действительно столько оформляли – и, не дай бог, ошибется в одном. А сейчас платежка остается одна! Я от себя призываю бизнес и бухгалтеров не бояться переходить на ЕНС, даже если старые методы работы кажутся привычными и не такими уж трудными».

По словам руководителя Управления ФНС по Новосибирской области Геннадия Морозова, основная задача ЕНС – максимально упростить заполнение налоговых поручений и снять с бизнеса издержки по исполнению своих обязанностей. И что именно этот запрос налоговому органу со стороны бизнеса в последние годы был одним из наиболее «громких». «Сегодня налоговые органы, видя платеж налогоплательщика, самостоятельно, исходя из его отчетности, разносят суммы по причитающемуся тому или иному налогу. И ошибки налогоплательщика исключаются. Дополнительные процедуры по взаимозачетам между переплатами и недоимками больше не нужны – раньше, для сравнения, на невыясненные платежи уходило до 12 млн рублей в день, которые не поступали в бюджет. Сейчас, с введением единого налогового счета, такая проблема ушла», – подчеркнул он.

«Любой новый механизм требует донастройки, – резюмировала вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко. – Наша задача – не только максимально широко осветить и информировать налогоплательщиков, предпринимателей об этом новом механизме, но получить вопросы, анализ которых позволит донастроить налоговый механизм».