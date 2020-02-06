Константин Бабкин: «В промышленности идет период выживания»

Промышленное производство Новосибирска испытывает тяжелые времена, но пока держится – к такому выводу пришли участники выездного расширенного заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

Выездное заседание Совета ТПП, завершившееся 6 февраля, проходило в Новосибирске впервые. В нем приняли участие более сотни бизнесменов, руководителей предприятий и представителей власти из регионов СФО. Основные характеристики развития сибирской промышленности, которые в целом характеры и для общероссийской картины, назвал председатель совета, руководитель Федерального Совета ВПП «Партия Дела» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. По словам политика и предпринимателя, в Новосибирской области есть сильные бренды, можно найти определенные успехи в развитии промышленности. В 2018 году, например, выросли выручка предприятий и сбор налогов. Однако эти положительные тенденции «пока не носят устойчивый характер». «Производство металлорежущих станков, к примеру, упало на 95,9%. И это не единственные потери. Это трагический итог последнего десятилетия», — сказал Константин Бабкин.

Председатель совета добавил, что его коллеги успели побывать на двух новосибирских предприятиях, и отметили, несмотря на массу проблем, отсутствие у людей пессимизма. «Люди верят, что ситуацию можно исправить, хотя видно, что экономят каждую копейку. Идет период выживания», — пояснил Константин Бабкин. Он также поделился позицией совета по поводу исправления ситуации с промышленностью, которые подробно изложены в разработанной в ТПП в 2017 году концепции принципов экономической стратегии России. Константин Бабкин лоббирует снижение налогов, дешевые кредиты и господдержку предприятий на внешних рынках. Раньше страна, по его словам, была открыта для глобального рынка. Определенные результаты эта парадигма дала, но сегодня она перестала быть продуктивной. «Сегодня нужно сместить геоцентризм на «россияцентризм», на развитие своей промышленности. Отчасти и власть, и общество уже начинают жить по этой парадигме», — сказал бизнесмен.

Представлявший новосибирский бизнес, бывший глава региона, советник президента РАТМ-Холдинга Виктор Толоконский вступил с Константином Бабкиным в полемику, впрочем, не получившую развития. Согласившись с основными тезисами спикера в части снижения стоимости денег и необходимости развития производства, он усомнился в пользе приоритетной поддержки действующих предприятий. «Протекционизм должен быть, но я убежден, что мы не разрешим наши проблемы, если будем заботиться только о существующем производстве», — сказал в своем выступлении Виктор Толоконский. По его словам, во многих сферах существующего производства страна отстала от зарубежных конкурентов: «и догнать не сможем, время упущено». Он считает необходимым к парадигме рационального протекционизма, эффективной налоговой и кредитной политики добавить «понимание того, что основа современной промышленности – это наука, технологии и компетенции». «Необходим огромный сдвиг в господдержке научно-исследовательской деятельности. Наука может давать новые производства, которых в мире пока нет», — заявил Виктор Толоконский. При этом он процитировал новосибирских ученых: «обогнать, не догоняя». «Мы уже не сделаем мебель, как итальянцы, электронику, как в Гонконге или на Тайване. Но все время появляется что-то новое, а у нас огромный потенциал. Промышленность – это функция науки и технологий», — резюмировал выступающий.

После выступлений свои предложения по улучшению экономических условий для бизнеса и промпроизводства высказали сидевшие в зале предприниматели. Их замечания будут учтены в резолюции совета, которая затем будет направлена в федеральные органы власти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После заседания КОНСТАНТИН БАБКИН прокомментировал «Континенту Сибирь» краткие предварительные итоги новосибирской поездки.

— Константин Анатольевич, по каким критериям для проведения совещания был выбран именно Новосибирск?

— Мы ездим по стране, и в Чите были, и в Севастополе, и в Рязани, и в Калуге. Но сюда нужно было раньше приехать все-таки, Новосибирск – это крупный промышленный и научный центр. Жалею, что только сейчас здесь собраться удалось.

— Какие-то предложения новосибирских предпринимателей, прозвучавшие в ходе встреч, вы уже успели оценить, или нужно время для этой оценки?

— Скорее, я получил поддержку тех идей, с которыми мы выходим уже много лет. Темы обсуждения были непростыми – снизить налоги, снизить ключевую ставку. Над этими вопросами не только мы работаем, и чего-то на самом деле удается добиться. Все могло бы быть гораздо хуже для промышленности, если бы ТПП и депутаты от партии не работали. В Новосибирске я получил поддержку, вдохновение и тепло. От представителей промышленности, от жителей города. Суперновых идей для себя я отметить не могу, потому что мы живем одними и теми же проблемами – в Чите, Севастополе, Новосибирске. Проблемы у предпринимателей одинаковые: жесткий прессинг, отсутствие дешевых кредитов, господдержки и так далее. Будем двигаться дальше, надеюсь, теперь опираясь на более широкую поддержку.

— Вы вчера побывали на двух новосибирских предприятиях, — Новосибирском патронном заводе и заводе «Агропромспецдеталь». Какие ваши впечатления? Я слышал, что неоднозначные. Это так?

— С одной стороны – это счастье, что есть промышленность, что она здесь, в Новосибирске есть, развивается. Виктор Александрович Толоконский сказал, что не вся промышленность у нас конкурентоспособна. Времени не было, но я бы с ним подискутировал. Если промышленные предприятия живы, выпускают продукцию, и ее кто-то покупает, значит, предприятие доказало свою жизнеспособность и конкурентоспособность. А с учетом того, что такое предприятие живет в нечеловеческих условиях – несправедливые налоги, недоступные кредиты, сжатый рынок — супер-конкурентоспособность. Если мы ему предоставим нормальные условия, то те самые предприятия, которые сегодня экономят каждую копейку и платят небогатые зарплаты, получат возможность дышать, развиваться и воплотить бизнес-планы. Предприятия сохранили компетенции, жажду работать, нужно не подавлять их энергию, а наоборот, поддержать. Об этом мы сегодня говорили. Я думаю, когда-нибудь мы этого добьемся. Так что состояние предприятий для меня не новость. Промышленность подавлена в России, есть потери, но она жива, и есть что развивать.

— Говоря в целом о новосибирской промышленности, понятно, что она находится в русле общероссийской ситуации, но какие-то региональные особенности вы бы отметили?

— Новосибирск был городом промышленных гигантов. Они почти все, насколько я понял, или распались, или находятся в непростой ситуации. Но здесь меньше чем в других регионах сырьевой добычи и больше обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство живо, наука. В плане науки очень интересный город, я сам из среды ученых (отец Константина Бабкина – кандидат технических наук, брат – кандидат исторических наук, сам Константин Бабкин окончил факультет молекулярной и химической физики МФТИ, имеет научные публикации – «КС»). Поэтому в Новосибирске я чувствую себя вполне комфортно, понимаю проблемы и людей, и поэтому заручился здесь поддержкой.

— Согласны с Виктором Александровичем Толоконским по поводу приоритета развития науки и высоких технологий?

— Конечно, но все-таки я бы в основу поставил промышленность. Науки без промышленности быть не может, она будет «в воздухе висеть». А промышленность для науки – это питательная среда. Но любое предприятие, если оно не внедряет новшества и не думает о будущем, уходит с рынка. Так что спорить не буду, без науки современная промышленность не может жить. Но надо развивать и то, и другое, в комплексе.

— Синергия нужна?

— Синергия, конечно.

— Спасибо за интервью.

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