Вечером 24 октября управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области провело очередную встречу с Бизнес-клубом Новосибирского государственного университета экономики и управления.

По словам начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Новосибирской области Наталии Боровлевой, основным трендом в работе ФНС в этом году стал отход от стандартных методов доначислений и взысканий после проверок. Карательные меры в отношении бизнеса постепенно заменяются превентивными, основная цель которых – убедить плательщиков самих отказаться от «серых схем».

По итогам девяти месяцев, количество выездных налоговых проверок, проведенных налоговыми органами, сократилось почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, дополнительное поступление в бюджет за счет исполнения налоговых обязательств выросло за этот же период в 1,2 раза и составило 1,7 млрд рублей. При этом, как уточнила Наталия Боровлева, постоянная положительная динамика по дополнительным поступлениям в результате контрольно-аналитической работы наблюдается с 2017 года. В 2017 году прирост составил 164%, в 2018 – 271%.

Основным подходом работы налоговых органов в настоящее время остается риск-ориентированный – степень налогового контроля напрямую зависит от степени риска ведения плательщиком финансово-хозяйственной деятельности. По словам Наталии Боровлевой, наиболее рисковыми отраслями, где совершается больше всего правонарушений, на данный момент являются услуги грузоперевозок, строительство и переработка сельхозпродукции.

При анализе рисков специалисты ФНС сопоставляют данные книги покупок налогоплательщика с данными книг продаж его контрагентов, после чего автоматически выявляют расхождения и операции с недобросовестными контрагентами. При появлении таких расхождений налогоплательщику предлагается добровольно уточнить налоговые обязательства и если он этого не сделает, назначается выездная налоговая проверка.

Также в ходе встречи были озвучены основные признаки дробления бизнеса с целью применения специальных налоговых режимов и приведены примеры судебной практики.

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