Новосибирское ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» готовится продать свои акции в подконтрольном АО «НЭВЗ-Керамикс» компании «Роснано». Сумма сделки составит около 763 млн рублей.

Сообщение о готовящейся сделке опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Сейчас в уставном капитале «НЭВЗ-Керамикс» компания «Роснано» владеет 40% акций, «НЭВЗ-Союз» — 60% акций. В соответствии с условиями сделки, «НЭВЗ-Союз» продаст «Роснано» 762 тыс. 688 акций предприятия по цене тысяча рублей за акцию. «Роснано» при этом уступит денежное требование к АО «НЭВЗ-Керамикс», ранее возникшее на основании договора займа.

Напомним, в июле текущего года банкротства «НЭВЗ-Керамикс» потребовала ФНС, сумма долга предприятия по налогам составляла около 50 млн рублей. К началу рассмотрения иска стало известно, что предприятие полностью погасило образовавшуюся задолженность. «НЭВЗ-Керамикс» была создана в 2011 году компаниями «Роснано» и «НЭВЗ-Союз», предприятие специализируется на выпуске продукции из наноструктурированной керамики. В 2018 «НЭВЗ-Керамикс» реализовало продукцию на сумму 450,19 млн рублей. Планируемый объем реализации продукции предприятия в 2019 году составляет 672 млн рублей.

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