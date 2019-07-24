На прошедшем в среду заседании арбитражного суда Новосибирской области по иску ФНС о банкротстве АО «НЭВЗ-Керамикс» представители предприятия заявил о полностью погашенной задолженности по налогам.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области, в заседании суда был сделан перерыв до 31 июля для того, чтобы истец смог проверить перечисление средств для уплаты налогового долга.

Напомним, ИНФС России по Заельцовскому району Новосибирска потребовала банкротства новосибирского производителя наноструктурированной керамики (учредители — «НЭВЗ-Союз» и «Роснано» ― «КС») в июне текущего года. Сумма долга предприятия по налогам составила около 50 млн рублей. Ранее в интервью «Континенту Сибирь» глава регионального минпромторга Андрей Гончаров сообщил, что ситуация с иском налоговой находится на контроле областных властей. «Мы постараемся не допустить процедуры банкротства. Для этого есть определенные предпосылки и рычаги», — заявил Андрей Гончаров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.