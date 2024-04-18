ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:56
Казахстан увеличил импорт алтайских овощей и зерна
16:52
В Омске завершен первый этап проектирования бульвара Архитекторов
16:52
В Приангарье построят два энергоблока за 200 млрд рублей
16:50
В Академгородке Новосибирска перекроют несколько улиц из-за полумарафона
16:40
ГКУ Новосибирской области заключило госконтракт на покупку австрийских мотоциклов
16:35
В минздраве Новосибирской области прокомментировали информацию о возможном запрете абортов в регионе
14:42
В нескольких районах Новосибирска запретят парковку и проезд грузового транспорта
14:32
Новосибирские ученые разработали цифровую тормозную систему для отечественных самолетов
14:00
В Новосибирске под руководством полпреда обсудили противодействие незаконным финансовым операциям
13:03
На левом берегу Оби рядом с поселком Марусино построят поселок таунхаусов по шеринг-модели
12:13
В Новосибирской области ожидается вторая волна половодья
11:10
На нескольких улицах новосибирского левобережья запретят проезд на следующей неделе
10:03
Второй экс-глава новосибирского учреждения отправился под домашний арест за мошенничество с госконтрактом
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Эффективная коммуникация с партнером по бизнесу: как распределить обязанности и ответственность каждого
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Уж не пародия ли он: почему новейший российский «Онегин» — ненастоящий?
Психолог
Мировой премьеры мало. Репин – музыка – новосибирцы: фестивальные заметки на полпути
Заместитель председателя общественного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства
Да, мне больше всех надо
Коммерческий директор проекта FREEDOM