Специально для Вас. Председатель совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» Виктор Медведко поздравляет Заксобрание региона с 30-летием

KS-Online
 
Медведко Виктор Степанович
Фото предоставлено ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ»

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