На кампанию в Совет депутатов Новосибирска из городской казны выделено на 14 млн рублей больше, чем на выборы мэра

Елена Аникина
 
совет депутатов Новосибирска Фото Михаила Перикова
Фото Михаила Перикова

Из муниципального бюджета на выборы в Совет депутатов Новосибирска запланировано 110,6 млн рублей.

Средства на выборы в депутатский корпус, также как и на выборы мэра, идут из городской казны. По словам заместителя председателя городской избирательной комиссии Новосибирска Андрея Голомазова, на кампанию запланирован бюджет в 110,6 млн рублей. В 2015 году выборы в горсовет обошлись в 59,6 млн рублей.

Напомним,  что однотуровые выборы мэра Новосибирска, которые завершились 8 сентября,  обошлись городу в 96,6 млн рублей.

Новый состав Совета депутатов Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области будет формироваться осенью 2020 года.

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