Из муниципального бюджета на выборы в Совет депутатов Новосибирска запланировано 110,6 млн рублей.

Средства на выборы в депутатский корпус, также как и на выборы мэра, идут из городской казны. По словам заместителя председателя городской избирательной комиссии Новосибирска Андрея Голомазова, на кампанию запланирован бюджет в 110,6 млн рублей. В 2015 году выборы в горсовет обошлись в 59,6 млн рублей.

Напомним, что однотуровые выборы мэра Новосибирска, которые завершились 8 сентября, обошлись городу в 96,6 млн рублей.

Новый состав Совета депутатов Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области будет формироваться осенью 2020 года.

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