Ольга Благо об избирательной кампании в Новосибирске: «Не все справляются с эмоциями»

Областной избирком уточняет списки депутатов, которые вошли в горсовет Новосибирска. Задержку в оглашении предварительных результатов председатель облизбиркома Ольга Благо объяснила тем, что в одной из избирательных комиссий разгорелась дискуссия о якобы нарушении на участке.

По словам Ольги Благо, речь идёт об избирательном округе №35 в Октябрьском районе.

«На этом округе на протяжении всей избирательной кампании шла очень острая конкурентная борьба. К сожалению, не все справляются с эмоциями. 13 сентября в 18.33 с одного из участков округа поступили необоснованные претензии к работникам избирательной комиссии. По итогам проверки нарушений не обнаружилось. Однако один из кандидатов ведёт себя недостойно, безосновательно обвиняя избирательную комиссию», — рассказала Ольга Благо.

Глава регионального избиркома также отметила, что в дни выборов в соцсетях неоднократно появлялись ложные сообщения о нарушениях на участках округа. Все они были проверены и опровергнуты. По словам Благо, случаи вбросов на этих участках невозможны, так как на месте работали КОИБы и находились представители правоохранительных органов. Кроме того, везде была установлена система видеонаблюдения.

Ранее сообщалось об итогах выборов в Законодательное собрание Новосибирской области.

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