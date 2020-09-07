Новосибирского коммуниста избили перед выборами в горсовет

Кандидат в Совет депутатов Новосибирска от КПРФ Максим Старцев был избит вечером 4 сентября возле собственного подъезда. В партии инцидент связали с острой политической борьбой.
Как сообщили в региональном отделении КПРФ, двое неизвестных ударили мужчину по голове в область виска, когда тот заходил в подъезд своего дома. По словам самого Старцева, он заявил о случившемся в полицию и уже успел пройти судмедэкспертизу, получив диагноз «ушибы мягких тканей головы».
«Октябрьский районный комитет КПРФ связывает вчерашний инцидент непосредственно с отстрой политической борьбой на округе», – сказал он.
Кроме Старцева, по 36-му округу выдвинуты ещё четыре кандидата. Ранее суд аннулировал регистрацию другого кандидата по этому округу, представителя независимой коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова.