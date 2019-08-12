Сколько Новосибирск потратит на прозрачность выборов мэра?

На систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов на выборах мэра Новосибирска из городской казны направлено 17,5 млн рублей. Всего на выборы мэра предусмотрено 96,6 млн рублей из муниципального бюджета.

В день голосования за мэра Новосибирска видеотрансляция должна будет вестись с подавляющего большинства избирательных участков. Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» заместитель председателя городской избирательной комиссии Андрей Голомазов, системы появятся на 552 участках и в 10 помещениях территориальных избирательных комиссий. То есть, видеокамерами оборудуют почти 90 % участков. Как ранее сообщал «Континент Сибирь», из городского бюджета на это предусмотрено 12,3 млн рублей.

Электронные устройства подсчёта голосов должны быть установлены на 312 избирательных участках. Городской бюджет на эти цели — 5,3 млн рублей.

Всего из муниципальной казны на выборы мэра Новосибирска в этом году предусмотрено 96,6 млн рублей.

Андрей Голомазов напомнил, что система видеонаблюдения на избирательных участках в Новосибирске была впервые опробована в 2012 году. Но на прошлых выборах мэра, в 2014 году, видеотрансляция не велась. КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней) пять лет назад были оборудованы 104 участка.

Всего в Новосибирске в день голосования будут открыты 607 избирательных участков, еще 13 в местах временного пребывания.

Выборы мэра Новосибирска запланированы на 8 сентября. На сегодняшний день до них допущены 17 кандидатов.

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