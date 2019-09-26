В Киселевске установили новый защитный шумовой экран за 23,63 млн рублей

Юлия Сурмина
 

Силами компании «Кузбассразрезуголь» на территории промплощадки обогатительной фабрики «Вахрушевская» филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле) построен защитный звукоизолирующий экран.

Теперь ближайшей жилой застройке, располагающейся с южной стороны, где установлен новый экран, не нужно опасаться громких звуков работающей техники с промплощадки обогатительной фабрики. Длина нового шумозащитного экрана составляет 174,5 м, высота — 10 метров. На возведение сооружения потрачено 23,63 млн рублей.

«Как показали исследования, проведенные уже после завершения строительства звукоизолирующего экрана, его эффективность — без поправки на естественное снижение уровня шума на расстоянии – практически достигает проектных показателей, в зависимости от расположения источников и режимов работы оборудования на промплощадке обогатительной фабрики «Вахрушевская», — комментирует заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин.

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