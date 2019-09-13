Сотрудничество Омской области и Москвы будет касаться промышленности, сельского хозяйства, транспорта, социальной сферы и культуры.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами подписали губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Москвы Сергей Собянин 12 сентября в Москве, в рамках Дней Омской области.

По информации правительственного портала «Омская губерния», документ развивает положения предыдущего двухстороннего соглашения, подписанного в 2014 году предыдущим губернатором Омской области, действующим сенатором Виктором Назаровым.

«Сегодня наши связи по-прежнему крепки. Это и сотрудничество между предприятиями в сфере промышленности, между омскими и московскими институтами. Соглашение открывает для нас новые возможности. Уверен, наши торгово-экономические отношения будут развиваться», — прокомментировал губернатор Александр Бурков.

Предусмотрено, что регионами создадутся условия расширения межрегиональной кооперации таких сфер, как информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодёжная политика и др.

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