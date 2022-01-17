Бывший вице-мэр Омска назначен заместителем председателя правительства региона

В Омской области назначен новый глава министерства региональной политики и массовых коммуникаций, заместитель председателя правительства региона. Им стал бывший вице-мэр Омска Олег Заремба, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Омской области Александр Бурков представил своего нового заместителя, министра региональной политики и массовых коммуникаций в ходе аппаратного совещания кабинета министров 17 января.

«Хочу проинформировать, что с сегодняшнего дня к работе в должности министра региональной политики и массовых коммуникаций, а также заместителя председателя правительства приступает Олег Игоревич Заремба, бывший заместитель мэра города Омска», — сообщил глава региона Александр Бурков.

Ранее должности министра региональной политики и массовых коммуникаций, заместителя председателя правительства занимал Михаил Каракоз. Глава региона подписал заявление об отставке чиновника в минувшую пятницу.

Олег Заремба родился 6 ноября 1978 года в городе Волгодонск Ростовской области, окончил Волгоградский институт бизнеса по специальности «Менеджмент и управление». С 2005 по 2010 год являлся депутатом городской думы Волгодонска. Работал в медиабизнесе, руководил изданием «Блокнот.ру».

С 2014 по 2017 год был назначен на должность первого заместителя руководителя центрального штаба партии «Справедливая Россия» Александра Буркова, а после стал его советником в правительстве. В 2018 году Олег Заремба занял пост заместителя мэра Омска, управляющего делами городской администрации.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о кадровых изменениях в мэрии Омска. Новый глава городской администрации Сергей Шелест, вступивший в должность мэра Омска 12 января, назначил первого заместителя, заместителя мэра, а также руководителя аппарата мэра Омска.