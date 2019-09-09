Арбитражный суд Новосибирской области отказал налоговой инспекции, требовавшей признать банкротом обслуживавшее муниципальный жилищный фонд МУП «ЖКХ».

Признать МУП «ЖКХ» несостоятельным и ввести на предприятии наблюдение в начале августа текущего года потребовала ИФНС по Центральному району Новосибирска. Сумма исковых требований на момент подачи заявления составляла около 7 млн рублей. В ходе процесса выяснилось, что к началу судебных заседаний долг муниципального предприятия по налогам уменьшился до 836 тыс. рублей. При этом оставшаяся задолженность МУП не превышает срок в три месяца. «Основания для признания обоснованным заявления о признании должника по настоящему делу отсутствуют, признаков банкротства у должника не выявлено, что является основанием для отказа во введении наблюдения и прекращения производства по делу о банкротстве должника», — говорится в определении арбитража. Решение истец может обжаловать в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске.

МУП «ЖКХ» — предприятие, занимавшееся обслуживанием муниципального жилищного фонда Новосибирска. В 2017 году в его ведении находился 171 многоквартирный дом, включая 148 общежитий, в которых проживало более 32 тыс. новосибирцев. В апреле текущего года банкротства МУП «ЖКХ» потребовало ООО «Энергосервис» из-за долга в размере более 1,5 млн рублей. Дело было прекращено в связи с заключенным сторонами мировым соглашением: погасить долги МУП взялся департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

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