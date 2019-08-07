Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск налоговиков о банкротстве МУП «ЖКХ» и запретил муниципальной управляющей компании присоединяться к городскому «Спецавтохозяйству».

Признать МУП «ЖКХ» банкротом потребовала ИФНС по Центральному району Новосибирска, сумма исковых требований составила около 7 млн рублей. Дело рассматривается в арбитражном суде Новосибирской области. Накануне налоговики обратились с ходатайством о принятии к ответчику обеспечительным мер. По данным налоговой службы, МУП «ЖКХ» сейчас завершает реорганизацию, присоединяясь к муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом и утилизацией отходов. «Завершение процедуры реорганизации в форме присоединения может лишить возможности кредиторов на погашение задолженности, а так же погашение задолженности перед бюджетом», — говорится в ходатайстве ИФНС. Арбитраж ходатайство удовлетворил, рассмотрение заявления о банкротстве МУП начнется 3 сентября.

МУП «ЖКХ» — предприятие, занимавшееся обслуживанием муниципального жилищного фонда Новосибирска. В 2017 году в его ведении находился 171 многоквартирный дом, включая 148 общежитий, в которых проживало более 32 тыс. новосибирцев. Как тогда пояснял мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у предприятия накопилась задолженность перед кредиторами в размере 84 млн рублей. «Охват учреждения — весь город, условно его можно назвать большой управляющей компанией. Перспективы и возможности для этого у предприятия есть, опытный коллектив, наработанная база, техническое оснащение», — приводит слова градоначальника пресс-служба мэрии.

В апреле текущего года банкротства МУП «ЖКХ» потребовало ООО «Энергосервис» из-за долга в размере более 1,5 млн рублей. Дело было прекращено в связи с заключенным сторонами мировым соглашением: погасить долги МУП взялся департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

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