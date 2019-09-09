Быстро разлагаемые пластмассы — такой проект реализует в Томской области Кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок при участии крупных промышленных холдингов, в числе которых значится и СИБУР, и ученых Томского политехнического университета. Такая технология по мнению ее создателей будет иметь большое значение для экологии.

Совместные разработки ООО «Томскнефтехим» (предприятие СИБУРа и один из крупнейших российских производителей полимеров — сырья для производства пластмассы и пленки, один из крупнейших налогоплательщиков региона — «КС»), а также других предприятий холдинга и научно-технологическое сообщество региона (вузы, научные центры и предприятия реального сектора) позволят удешевить выпуск биоразлагаемых пластиков.

«Вместе с СИБУРом мы создали Кроссиндустриальный центр. Сегодня этот центр вместе с нашей наукой томской занимается разработкой быстро разлагаемых пластмасс. Вы представляете, что это (значит) для мира? Это не то, что бутылки, которые валяются вдоль дорог и рек и разлагаются столетиями, а пластмасса, прежде всего пищевая, которая будет разлагаться гораздо быстрее», — отозвался о новой разработке в эфире телеканала «Россия-24» 8 сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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