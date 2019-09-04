Новосибирские предприятия представят на «Технопроме» свои проекты для включения в программу реиндустриализации экономики региона

Заседание рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области пройдет в рамках VII международного форума технологического развития «Технопром-2019». На нем расскажут о уже достигнутых результатах и представят три новых проекта для включения в программу.

По данным оргкомитета «Технопрома», о процессе реализации программы на мероприятии расскажет заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Представлять экономические и технологические преимущества проектов, которые планируют включить в программу, будут руководители новосибирских предприятий СКТБ «Катализатор», АО «Экран-оптические системы», а также специализированной организации промышленного кластера «Цифровая энергетика»

Как сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области, в один из таких проектов входит создание промышленного кластера «Цифровая энергетика», объединяющего ресурсы предприятий и налаживающего выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии. Этот проект способен запустить новую промышленную машиностроительную отрасль в регионе и упростить работу электроэнергетических поставщиков.

Другие проекты связаны с национальным центром инжиниринга и испытаниями катализаторов, созданием промышленного производства полупроводниковых гетероструктур и электронных компонентов на их основе.

Ранее «Континент Сибири» писал, что до 2025 года по программе в рамках импортозамещения планируется создать высокотехнологичное производство новой продукции.

Среди других задач – опережение развития в сферах промышленности и инновационных кластеров, выявление и активизация потенциала новых точек роста, формирование и стимулирование спроса на инновационную продукцию предприятий.

Напомним, что в Новосибирской области «Технопром» будет проходить 18-20 сентября. В центре внимания форума — национальные проекты, связанные с научно-технологическим развитием России и наращиванием международного сотрудничества. Также на форуме проведут 99 деловых мероприятий с более 500 спикерами, где тематика будет касаться направлений: технологической политики, науки и технологии, лидерства и партнерства, территорий роста, финансовой модели, инноваций в медицине и образовании.

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