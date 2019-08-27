Экс-директору НИИТО Михаилу Садовому смягчили приговор

Новосибирский областной суд изменил приговор экс-директору НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) им.Я.Л.Цивьяна Михаилу Садовому. Ему уменьшили срок лишения свободы на полгода.

Как сообщает «Интрефакс-Сибирь», бывшему руководителю НИИТО Михаилу Садовому, который был приговорен в середине июня 2019 года к трем годам заключения, смягчили наказание. Теперь ему предстоит пробыть за решеткой 2 года и 6 месяцев.

Добавим, что по решению судьи Татьяны Зыковой, в остальном приговор оставлен без изменения.

По информации «Интерфакса», в ходе рассмотрения жалобы в суде Михаил Садовой заявил, что возместил нанесенный ущерб (10,8 млн рублей), полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что Михаила Садового арестовали в феврале 2018 года. Как утверждает следствие, он вместе с научным консультантом НИИТО Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 млн рублей. Эти деньги были оформлены как премии сотрудникам.

В отношении Михаила Садового было возбуждено дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В феврале суд принял ходатайство следственных органов об избрании Михаилу Садовому меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. В пользу избрания такой меры в том числе сыграло письмо, которое подписали 10 высокопоставленных жителей Новосибирска. В дальнейшем заключение под домашним арестом Михаила Садового было продлено.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в начале июля 2019 адвокат Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна», подал апелляцию на приговор своему подопечному.

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