Адвокат Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна», подал апелляцию на приговор своему подопечному. Об этом 2 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в центральном районном суде Новосибирска.

«Вчера вечером сторона защиты Михаила Садового подала апелляцию. Ее рассмотрит новосибирский областной суд», — сообщил представитель суда.

Напомним, что 17 июня центральный районный суд Новосибирска признал Михаила Садового виновным в хищении 10,7 млн рублей. Его приговорили к 3 годам заключения и к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Михаила Садового арестовали в феврале 2018 года. Как утверждает следствие, он вместе с научным консультантом НИИТО Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 млн руб. Эти деньги были оформлены как премии сотрудникам.

В отношении Михаила Садового было возбуждено дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В феврале суд принял ходатайство следственных органов об избрании Михаилу Садовому меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. В пользу избрания такой меры в том числе сыграло письмо, которое подписали 10 высокопоставленных жителей Новосибирска. В дальнейшем заключение под домашним арестом Михаила Садового было продлено.

Михаил Садовой работал в «НИИТО» с 1984 года. В 2003 году он возглавил клинику. Также Садовой является президентом ассоциации хирургов-вертебрологов России.

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