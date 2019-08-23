Почему строительная отрасль Красноярского края демонстрирует ухудшение по многим показателям?

Строительная отрасль Красноярского края демонстрирует ухудшение по многим показателям. Эксперты связывают проблемы с нововведениями в отраслевом законодательстве и допускают, что количество игроков на рынке в ближайшие годы может заметно сократиться.

В Красноярском крае возросла задолженность по заработной плате. По состоянию на 1 августа ее объем достиг 77,8 млн рублей — на 10,2% больше, чем месяц назад. Численность работников, не получивших денег в полном объеме, достигла 1548 человек, увеличившись на 16,7%. При этом, согласно данным Красноярскстата, больше всего проблем — у строительных компаний.

По данным статистики, отрасль переживает и другие трудности. Строительство — единственное направление деятельности в крае, где по итогам полугодия произошло сокращение заработной платы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 4,9% — до примерно 42,5 тыс. рублей. При этом в среднем по региону доходы населения возросли на 7,6%. По итогам полугодия упал и показатель ввода в эксплуатацию жилых домов — на 6,4% (до 419,1 тыс. квадратных метров). Впрочем, ситуация в последние месяцы на рынке стабилизировалась, поскольку по итогам I квартала фиксировалось падение объемов строительства в крае сразу почти на 45%, свидетельствуют данные управления статистики.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш называет ухудшение ситуации на рынке ожидаемым. «Во-первых, речь идет о ситуации в экономике в целом. Снижение реальных располагаемых доходов населения имеет негативное влияние на многие отрасли. Но вторая причина — это ужесточение законодательства в области долевого строительства. Нововведения эти в целом правильные, но многими прогнозировалось, что это вызовет сложности у застройщиков. Больше того, тот факт, что на протяжении нескольких ближайших лет объемы ввода жилья будут сокращаться, стоит принять как неизбежный. Стоит ожидать и заметного сокращения количества игроков рынка. Многим компаниям придется, что называется, «переквалифицироваться в управдомы». И это даже не фигура речи. Дело в том, что в регионе наблюдается серьезный дефицит на рынке капитального ремонта, и какие-то строительные компании могут занять эту нишу.

Не могу сказать, что меня сильно радуют трудности, с которыми придется столкнуться многим организациям, но надо признать, что для рынка Красноярска количество игроков в последнее время было действительно избыточным», — полагает парламентарий.

Аналитик красноярского представительства инвестиционной компании «ФИНАМ» Дмитрий Казарин в свою очередь считает ситуацию в регионе отличающейся на общем фоне. «Крупнейшие московские и петербургские строительные компании, такие как «ПИК», «ЛСР», «Эталон», отчитались об улучшении показателей по итогам II квартала. Тут ситуация связана с изменениями, которые вводятся на строительном рынке с 1 июля, — все стремились успеть довести свои проекты до высокой стадии готовности, чтобы иметь возможность работать по-старому. Почему этого не произошло в Красноярске, сказать трудно. Это нельзя объяснить даже падением спроса — все-таки ставки по ипотеке упали. Единственное, что можно сказать: новые правила на строительном рынке ведут к издержкам строительных компаний, что не может не отразиться на работающих в отрасли компаниях. Хотя, конечно, строители уже начали искать лазейки в законодательстве», — рассуждает эксперт.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.