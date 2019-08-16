Здание остановившегося шесть лет назад ДЗНВА вновь выставлено на продажу. На этой территории неоднократно пытались возрождать производство и создавать индустриальные парки, однако эксперименты оказывались неудачными.

Здание бывшего Дивногорского завода низковольтных автоматов (ДЗНВА) выставлено на продажу. Согласно объявлению, опубликованному на электронной площадке «Деловой Красноярск», речь идет об объекте с восемью наземными этажами и двумя подземными общей площадью 8861,7 кв. метров. Здание построено в 1973 году и находится, как утверждается, в хорошем состоянии. К сооружению прилагается также участок размером 4540 кв. метров. Отмечается, что строение можно использовать и как больше офисное здание, и в качестве общежития.

«В здание заведены все техусловия. По этажам курсируют два лифта. Большие стеклянные витражи. Из окон открываются панорамные виды на живописные окрестности: рельефные хребты, лесной массив, Енисей», — говорится в сообщении. Стоимость выставленного на продажу объекта — 132,9 млн рублей. Одновременно на продажу выставлено производственное здание ДЗНВА с двумя мостовыми кранами и подъездными путями общей площадью 21,6 тыс. кв. метров. Его продавцы ценили в 216,37 млн рублей.

Завод низковольтных автоматов считался градообразующим предприятием для Дивногорска, однако в 2013 году прекратил работу и был признан банкротом из-за долгов в размере около 900 млн рублей. Имущество предприятия удалось продать только с третьей попытки за 48,5 млн рублей — более чем в 5,5 раза дешевле, чем объект оценивался первоначально. Победителем торгов тогда назывался индивидуальный предприниматель Павел Анисимов.

В 2015 году было объявлено о создании на площадях ДЗНВА индустриального парка «Дивный» и запуске его резидентами нескольких производств. Однако в настоящее время телефоны организации не отвечают, а сайт парка не обновлялся с 2017 года. Последняя новость на этом портале говорит о том, что «Дивный» взяла под управление DEGA Development (российская дочерняя структура швейцарского девелопера индустриальных парков DEGA Group), однако в списке проектов компании на сегодняшний день такой индустриальный парк не значится. К моменту сдачи материала в DEGA Development на запрос «Континента Сибирь» не ответили.

Кроме того, весной 2018 года компания BitBaza заявила о планах по созданию на территории ДЗНВА одной из самых крупных майнинг-ферм по добыче криптовалюты в России. В проект предполагалось вложить около 3 млрд рублей, однако он так и не был доведен до реализации.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев уверен, что государству необходимо вмешаться в судьбу ДЗНВА, поскольку ущерб от простаивания таких объектов, по его оценке, несравнимо выше, чем объемы необходимых вложений. «В регионе есть ряд предприятий — и дивногорский завод из их числа, — которые очевидно производили востребованную в регионе продукцию, и которые восстановить вполне реально. Для ДЗНВА речь идет даже больше, чем о налоговых поступлениях и рабочих местах, ведь градообразующее предприятие несет на себе весь Дивногорск. Специальная комиссия должна рассмотреть наиболее целесообразные пути, но даже если это будет выкуп в краевую собственность, то это вполне приемлемый вариант. Деньги в региональном бюджете изыскать реально, и все расчеты показывают, что отдача будет значительно выше, чем когда такие предприятия простаивают», — рассуждает парламентарий.

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