Группа компаний «Химметалл» поздравляет друзей, коллег и партнеров с Днем строителя!

Ваш труд нелегок, но почетен и благороден. Какие бы трудности ни стояли сегодня на вашем пути, уверены, они только укрепят ваш профессионализм и станут стимулом для новых строительных достижений.

Сила и стремление быть первыми помогают сибирским специалистам сохранять позиции лидеров на строительном рынке страны, сдавать в эксплуатацию новые и красивые жилые комплексы, возводить уникальные по архитектуре и строительным решениям здания, участвовать в развитии социальной инфраструктуры. Вы — тот фундамент, на основе которого растет город.

От всего коллектива желаем вам новых профессиональных достижений, реализации всех намеченных проектов, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть мир, согласие и уют будут в каждом доме, построенном вашими руками.

Группа компаний «Химметалл»

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