Свой профессиональный праздник новосибирские строители отмечают очередным рекордом. По данным Новосибирскстата за январь-июнь 2022 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1 млн 105,925 тысяч кв. м жилья, что на 49,9% выше уровня 2021 года. В этом году в Новосибирской области также будет введен в эксплуатацию 71 объект, из них 63 – по нацпроектам. Среди них – 6 объектов образования, 58 объектов здравоохранения, 3 объекта культуры и 2 объекта спорта.

Основные праздничные мероприятия в честь Дня строителя прошли на площадке Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) 11 августа. Руководителей строительных компаний и их коллективы, ветеранов строительной отрасли поздравили руководители области и города. В программе мероприятия помимо торжественного собрания, во время которого наградили лучших работников отрасли, был праздничный концерт. На улице перед Сибстрином были организованы интерактивные и детские анимационные площадки, а также выставка строительной техники. Вел уличную программу Сергей Оборин, чемпион высшей лиги команды КВН «Парапапарам» (Москва). Подробнее – в фотобанке «Континента Сибирь».

День строителя 2022 в Новосибирске 1 of 19