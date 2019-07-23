И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии стал Сергей Новиков

Сегодня в правительстве Хакасии объявлены новые назначения. На должность исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики назначен Сергей Новиков.

Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, Сергей Новиков возглавил министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики. Ранее он уже занимал данную должность в 2011 году.

Глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что республиканскому министерству достался сложный период времени, поскольку предстоит программа по реформированию системы ЖКХ

«Я принял это решение потому, что отрасль вас характеризует как специалиста, хорошего организатора. Вы знаете, в общем-то, какое сложное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве. У вас большой опыт государственного управления, поэтому я уверен, что вы справитесь», — отметил руководитель республики.

Сергей Новиков родился в 1974 году в Абакане. В 1996 окончил Хакасский технический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». В 2004 он освоил президентскую программу подготовки управленческих кадров в Красноярском государственном университете. А в 2007 окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция».

Трудовую биографию Сергей Новиков начал в 1997 году на обувной фабрике «Саяны» в должности главного энергетика. С 1999 по 2003 — работал мастером, инженером, замдиректора в ООО «Энергетическая компания». После в течение года был директором данного предприятия. С 2006 по 2007 – замдиректора в ООО «Армада», менеджер ООО «Крокус». После занимал должность генерального директора ООО «Золотой Бор».

С августа 2009 года – председатель Государственного комитета по окружающей среде и природопользованию Хакасии. С 2010 – председатель государственного комитета по промышленности и экологии республики.

С 2010 года трудился министром по градостроительной и жилищной политике. Потом был назначен министром регионального развития Хакасии. С 2014 по 2016 был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2016 по 2017 — заместитель директора по строительству ООО «Водный мир». До настоящего времени занимал пост гендиректора АО «Дирекция республиканских рынков».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в начале мая 2019 года глава Хакасии Валентин Коновалов принял отставку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Ильи Кононенко. Он покинул свой пост по собственному желанию. Был назначен на данную должность в январе 2019 года.

До настоящего момента, по распоряжению главы Хакасии, исполняющим обязанности министра был руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства республики Анатолий Безлепкин.

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