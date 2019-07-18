Белоруссия и Новосибирская область усилят сотрудничество в реализации научных программ. Ученые Республики Беларусь планируют принять участие в важнейших научно-технологических региональных форумах «Технопром 2019» и OpenBio. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Делегация Новосибирской области, которую возглавляет губернатор региона Андрей Травников, продолжает работать на площадках VI Форума регионов России и Беларуси (г. Санкт-Петербург). Во время встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Беларусь Михаила Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь Андрей Травников рассказал участникам мероприятия о потенциале сотрудничества Новосибирской области и Белоруссии.

Губернатор назвал одним из перспективных направлений для научного сотрудничества участие белорусских учёных в реализации научных программ проекта «Академгородок 2.0», в работе на уникальной научной установке класса мегасайенс – Сибирском кольцевом источнике фотонов («СКИФ»).

Кроме того, учёные двух стран нарабатывают совместные проекты в области биотехнологий. Белорусская сторона подтвердила своё участие в октябре в форуме OpenBio в наукограде Кольцово. На этом форуме стороны планируют выйти на подписание «дорожной карты» по развитию сотрудничества.

Отметим, что 17 июля Андрей Травников также пригласил белорусских коллег принять участие в мероприятиях Международного форума технологического развития «Технопром-2019», который пройдёт в Новосибирской области 18-20 сентября. Белорусская сторона выразила интерес к предстоящему форуму.

«У нас и наших белорусских партнёров есть значительный опыт промышленной кооперации и научно-технического взаимодействия. И такое объединение производственных, научных, кадровых потенциалов даёт хороший экономический эффект», – цитирует пресс-служба Новосибирской области слова Андрея Травникова.

Так, привёл примеры губернатор, завод «Лиотех» поставляет аккумуляторы для карьерных самосвалов «БелАЗ». Интерес к новой энергоэффективной автотехнике уже проявили крупнейшие угольные компании России (СДС-Уголь, СУЭК, Кузбассразрезуголь). Данная разработка может стать флагманом как на отечественном, так и на мировом рынке. Литий-ионными тяговыми батареями новосибирского производства оснащены троллейбусы «Белкоммунмаш». Пять таких машин в начале этого года доставлены в Санкт-Петербург.

По словам губернатора, «Сибэлектропривод» экспортирует электродвигатели и генераторы для автосамосвалов БелАЗа. Электротурбины «Элсиба» стоят на белорусских ТЭЦ, преобразователи частоты – на крупных промпредприятиях Белоруссии (в 2018 году отгружены на МАЗ). Активно развивается кооперация компании «Экран-оптические системы» и белорусских предприятий оптоэлектронного приборостроения.

Глава Новосибирской области высказал уверенность: достигнутые на форуме в Петербурге договорённости, подписанные соглашения послужат дальнейшему укреплению промышленной кооперации и научно-технического сотрудничества, расширению деловых и культурно-гуманитарных контактов Новосибирской области и регионов Республики Беларусь.

Напомним, что в первый день работы новосибирской делегации на форуме был подписан план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Новосибирской области.

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