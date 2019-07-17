Республика Беларусь и Новосибирская область заключили соглашение о сотрудничестве, активизируя работу по целому ряду ключевых направлений на период 2019-2021 годов. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, председатель белорусской части Совета делового сотрудничества Валерий Иванов поставили подписи под планом мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Новосибирской области. Документ подписан в ходе VI Форума регионов России и Беларуси (г. Санкт-Петербург).

В рамках соглашения достигнута договорённость о проведении 39 мероприятий по сотрудничеству в различных сферах: в промышленном производстве и торговле, организации продовольственных ярмарок, в сельском хозяйстве и транспортной отрасли, образовании, молодёжной политике, культуре и других отраслях.

Андрей Травников отметил, что новый план сотрудничества весьма насыщен. «Основной акцент в нашем сотрудничестве мы делаем на установлении и развитии кооперационных связей – в первую очередь, в освоении выпуска новой продукции», — приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора.

В первый день работы делегации Новосибирской области на форуме Андрей Травников также принял участие в рабочем совещании, на котором, помимо Валерия Иванова, присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко, министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько и председатель Могилёвского областного исполнительного комитета Леонид Заяц.

Андрей Травников подчеркнул, что в 2019 году активизировались экономические взаимоотношения между Новосибирской областью и Республикой Беларусь. «По итогам пяти месяцев этого года прирост внешнеторгового оборота на этом направлении составляет 4%. Сибирским коммунальщикам, строителям и аграриям поставлено 724 трактора производства МТЗ, 11 комбайнов «Гомсельмаш», развивается совместное производство техники на территории Новосибирской области. Белорусский производитель ворот «Алютех» принял решение о строительстве предприятия на территории нашей области. Это – лишь некоторые примеры совместных проектов, которые нам удалось инициировать за последние полгода», – процитировали в пресс-службе правительства Новосибирской области Андрея Травникова.

Глава региона напомнил, что Республика Беларусь и Новосибирская область уже работали по трёхлетней программе мероприятий по развитию сотрудничества с 2016 по 2018 год. Документ предусматривал взаимодействие по вопросам экономического развития, промышленного производства, в научной деятельности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, торговле, культуре и молодёжной политике.

План предыдущих мероприятий также был очень насыщен и содержал около 40 пунктов. Многие вещи удалось совместно реализовать, подчеркнул Андрей Травников. Среди примеров успешной работы – организация совместного предприятия «БКМ-Сибирь» по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, сотрудничество ООО «Сибэлектропривод» и ОАО «БелАЗ».

Особое внимание будет уделено сотрудничеству в научной сфере. правительство Новосибирской области планирует привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры «Академгородка 2.0». Также губернатор пригласил белорусских коллег принять участие в мероприятиях Международного форума технологического развития «Технопром-2019», который пройдёт в Новосибирской области 18-20 сентября. Белорусская сторона выразила интерес к предстоящему форуму.

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