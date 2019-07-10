Власти Новосибирской области определились с датой проведения форума «Технопром-2019»

Международный форум технологического развития «Технопром-2019» пройдет в Новосибирске 18-20 сентября. Ключевой темой предстоящего мероприятия станет «Наука новой эры: технологии трансформации».

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, деловая программа форума «Технопром» в 2019 году рассчитана на 3 дня, с 18 по 20 сентября. Она будет включать в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.

Проект деловой программы VII международного форума технологического развития «Технопром» в настоящее время находится в стадии формирования и экспертного обсуждения. Уже определена ключевая тема предстоящего мероприятия – «Наука новой эры: технологии трансформации».

Целевой аудиторией предстоящего форума станут топ-менеджеры крупного российского бизнеса, представители деловых кругов из государств-участников Содружества Независимых Государств и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что VII Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в сентябре 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.