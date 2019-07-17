Сибирский институт международных отношений и регионоведения лишился аккредитации по трем направлениям

Срок действия государственной аккредитации Сибирского института международных отношений и регионоведения (СИМОР) истек по трем направлениям — «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат), «Международные отношения» (бакалавриат) и «Международные отношения» (магистратура).

Как сообщает пресс-служба НГУЭУ, в новом учебном году вуз примет на обучение 85 студентов Сибирского института международных отношений и регионоведения. Это решение было принято в связи с истечением срока действия государственной аккредитации СИМОР по отдельным направлениям подготовки.

Студенты-очники СИМОР перейдут на обучение в НГУЭУ по направлениям «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат), «Международные отношения» (бакалавриат) и «Международные отношения» (магистратура) с сохранением условий обучения. Принимающей стороной выступает кафедра мировой экономики, международных отношений и права факультета государственного сектора НГУЭУ.

Как отметил заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов, образовательный рынок Новосибирска является достаточно конкурентным по направлениям «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение», как минимум, три ведущих государственных вуза реализуют эти программы. Когда стало известно, что большинство студентов СИМОР выбрали НГУЭУ для продолжения своей профессиональной подготовки, коллектив кафедры воспринял это диалектически. С одной стороны, это мотивация, подтверждение высоких конкурентных качеств НГУЭУ и отдельной кафедры. С другой — это большая ответственность перед студентами за качество подготовки, за позиции и перспективы на рынке труда.

По словам Дениса Борисова, на кафедре уже сравнили учебные планы, есть небольшие расхождения, но в целом с зачетами и перезачетами не должно возникнуть больших проблем. Наибольшее внимание планируется уделить студентам последнего курса СИМОР, которые должны уже в следующем году защищать квалификационную работу. При необходимости преподаватели готовы работать персонально, чтобы максимально сократить издержки переходного периода.

«Более того, мы планируем рекрутировать несколько преподавателей из СИМОРа, что также пойдет на пользу и студентам, и нашей кафедре. Благодаря новым специалистам мы усилим свое главное качество – междисциплинарность. К преподавателям по экономике, истории, филологии, философии, праву добавятся кандидаты политических и социологических наук», — прокомментировал Денис Борисов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что компания «Газпромнефть» создала на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) Научно-образовательный центр (НОЦ) по развитию нефтегазовых технологий. Центр объединяет исследователей научных институтов, студентов и сотрудников НГУ для решения научно-прикладных задач.

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