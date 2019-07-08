Компания «Газпромнефть» создала на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) Научно-образовательный центр (НОЦ) по развитию нефтегазовых технологий. Центр объединяет исследователей научных институтов, студентов и сотрудников НГУ для решения научно-прикладных задач. Об этом 2 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил Об этом 8 июля корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил директор НОЦ «Газпромнефть-НГУ» Сергей Головин.

«То сотрудничество, которое развивается сейчас у нас с компанией «Газпромнефть» – это пример системного сотрудничества вуза, научных организаций и крупной российской высокотехнологичной компании», — сказал Сергей Головин.

Он напомнил, что Институт гидродинамики с 2008 года начал сотрудничать с компанией Schlumberger в области нефтегазовых технологий, а также в работе над проектами по моделированию технологий гидроразрыва нефтеносного пласта. После этого у института был ряд проектов с компанией «Роснефть» (с ее подразделением «УфаНИПИнефть»).

«Институт гидродинамики, работая с «Газпромнефть» осознал, что для выполнения задач, которые перед нами стоят, нам не хватает молодежи. Поэтому мы начали работать над созданием магистерской программы, которая естественным образом выросла в НОЦ. Естественно, что площадкой для этого был выбран НГУ, поскольку это организация, которая с одной стороны объединяет все институты Академгородка, с другой – готовит молодежь и сама активно ведет научные исследования», — пояснил директор НОЦ «Газпромнефть-НГУ», добавив, что впервые вопрос о создании такого НОЦ был поднят в марте 2018 года, а уже в конце мая во время проведения Петербургского экономического форума было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между «Газпромнефть», НГУ, новосибирским Технопарком. Соглашение о создании НОЦ было подписано в сентябре 2018 года.

«В рамках этого соглашения при НГУ создана отдельная структура НОЦ «Газпромнефть-НГУ». Сейчас к деятельности центра подключились 5 институтов СО РАН (Институт нефтегазовой геологии и геофизики, Институт математики, Институт гидродинамики, Институт теплофизики, Институт вычислительной математики и математической геофизики). Структурно НОЦ подчиняется проректору НГУ по науке Дмитрию Чуркину», — сказал Сергей Головин.

Он отметил, что НГУ уже выделил помещения под НОЦ. Университет вложился в приобретение компьютерного класса для центра, закупив 13 мощных компьютеров для программного обеспечения, которое используется в нефтегазовой отрасли. Также есть конкретные планы на приобретение учебно-экспериментального оборудования. Как только помещения будут отремонтированы центр переместится в НГУ. Пока часть мероприятий НОЦ проходят в Институте гидродинамики СО РАН.

«Бюджет на содержание структуры НОЦ в 2019 году порядка 10 млн рублей. Эти деньги предоставляет НГУ и «Газпромнефть». Какое финансирование запланировано на следующий год пока неизвестно, это будет зависеть от нашей активности. Чем успешнее мы будем, тем больше средств сможем привлекать. Основу финансирования НОЦ составят договоры по Научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР): здесь и сумма финансирования другого порядка. Также никто не мешает нам подавать заявки на различные конкурсы федерального уровня так, чтобы «Газпромнефть» выступала как индустриальный партнер. Если мы успешно начнем вести такую деятельность, то и бюджет НОЦ может вырасти кратно», — рассказал Сергей Головин.

По его словам, на сегодняшний день подписаны два рамочных договора, которые определяют тематику сотрудничества и финансирование проектов в рамках НОЦ. «Эти договоры рассчитаны на ближайшие 3 года, в их рамках обговорена «дорожная карта» сотрудничества по НИОКР. Хотя договоры носят рамочный характер под них заложены конкретные деньги», — сообщил Сергей Головин.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что НГУ стал вторым университетом РФ в мировом рейтинге QS World University Rankings

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