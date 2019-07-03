В Новосибирской области планируют в ближайшие пять лет ликвидировать шесть свалок

Шесть крупных несанкционированных свалок в Новосибирске и районных центрах области будут ликвидированы в рамках нацпроекта «Экология» до конца 2024 года. Общий объем финансирования составит порядка 1,2 млрд рублей.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, о реализации нацпроекта «Экология» по линии областного министерства природных ресурсов рассказали на пресс-конференции.

По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко, две свалки, запланированные к ликвидации, расположены в границах Новосибирска — это п. Пашино и Гусинобродский полигон. Еще по одной свалке находится в Барабинске, в р.п. Чаны, в Каргате и в Татарске. Задача по их ликвидации предусмотрена региональным проектом «Чистые города», который разработан министерством в соответствии с целями федерального проекта «Чистая страна». Ориентировочно, общий объем финансирования составляет 1,2 млрд рублей федеральных и областных средств.

Начало работ по проектированию и проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ планируется в 2019 году. Первыми к ликвидации свалок, в 2020, приступят в Барабинске и Чанах.

Отметим, что в конце мая региональное правительство одобрило ряд мер по ликвидации несанкционированных свалок. Соответствующие изменения были предложены в государственную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

Другим направлением нацпроекта «Экология» является федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», в рамках которого разработан региональный проект «Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области». Общий объем финансирования проекта на весь период реализации составляет 81,7 млн рублей. На эти деньги в регионе планируется расчистить два озера и одну реку.

Кроме того, в рамках еще одного федерального проекта «Сохранение лесов» предусмотрено проведение лесовосстановления, формирование страхового фонда семян лесных растений, закупка специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники. Объем финансирования за весь период реализации проекта составляет 644,5 млн рублей. Как отметил Андрей Даниленко, часть средств уже направлена на проведение лесовосстановления и закупку спецтехники.

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