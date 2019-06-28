Сбербанк продолжает расширять ассортимент быстрых переводов. Теперь на карты клиентов Сбербанка можно будет мгновенно перевести средства с электронного электронного кошелька «Моби.Деньги» (Wallet.Mobi).

«Экосистема мгновенных переводов Сбербанка продолжает расширяться. Мы рады приветствовать в ней универсальную платежную платформу «Моби.Деньги». Нам важно, чтобы переводы между разными системами были для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри Сбербанка, поэтому планируем и дальше развивать этот сервис», — комментирует вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанный к карте получателя. Минимальная сумма перевода составляет 10,01 рубля, максимальная — 100 тыс. рублей, комиссия — 1,5% от суммы платежа.

Со стороны НКО «Моби.Деньги» соглашение прокомментировал генеральный директор Алексей Церех. «Обеспечение многофункциональности и безопасности платёжных сервисов является основной задачей группы компаний «МОБИ.Деньги». Благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы расширили спектр услуг и предоставили клиентам возможность перевода денежных средств по номеру телефона на карты Сбербанка», — подчеркнул он.

Группа компаний «Моби.Деньги» стала седьмым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к сервису переводов по номеру мобильного телефона присоединились Тинькофф Банк, Совкомбанк, «Связной», «Евросеть», WebMoney и МТС.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.