Сбер открыл возможность бесплатно вносить наличные на карты других банков

Федор Туров
 
В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков
Фото с сайта Сбера

Теперь в банкоматах Сбера можно пополнять карты «Мир» любых российских банков. Сделать это можно, прислонив банковскую карту либо смартфон, к которому она привязана, к устройству. Комиссия за эту услугу не взимается.

«Сегодня 90% наших банкоматов принимают наличные на карты «Мир» сторонних банков, а уже в следующем году это функция заработает во всех банкоматах Сбера, — говорит директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный. — Учитывая, что наша сеть устройств самообслуживания — крупнейшая в России, мы уверены, что такой сервис будет очень востребован».

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