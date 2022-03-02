2 марта Евросоюз официально отключил от Ассоциации всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT) банки ВТБ, «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Россия» и ВЭБ.РФ. На внутренние платежи отключение от SWIFT не повлияет, но это приведет к проблемам с переводом денег между странами.

Центробанк, напомним, выпустил официальное обращение о возможном отключении от международной банковской системы еще 27 февраля. «Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», – заявили представители регулятора.

Координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» по Сибирскому федеральному округу Сергей Соколов отметил, что блокада, по его мнению, не будет тотальной: «Иностранные партнеры многих наших компаний – те же капиталисты, и деньги для них – основная идеология. Поставки будут продолжаться. Пусть и через третьи страны, через фирмы-фантомы».

«Пока собираются отключать не все банки, а лишь часть. И, поскольку пугали этим очень долго, наши банки имели возможность подготовиться, – добавил ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, профессор Владимир Клисторин. – Это означает, что для того чтобы проводить электронные сообщения через ту же систему SWIFT потребуются дополнительные затраты. А это не смертельно. Кроме того, есть зарубежные банки, не знаю, как насчет китайских или индийских, но наладить сотрудничество с казахскими или армянскими банками, например, нашим банкирам будет не сложно. Так что система обхода этих санкций выстроится достаточно быстро».