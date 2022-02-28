Последний день февраля принес целый «букет» тревожных новостей с экономического фронта. Во что они выльются для России в ближайшем будущем, «Континенту Сибирь» прокомментировал ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, профессор ВЛАДИМИР КЛИСТОРИН.

– Владимир Ильич, сейчас много говорят про отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это действительно, катастрофа для банковской системы или правильнее говорить, что эта мера просто создаст неудобства?

– Мне кажется, что речь все же о неудобствах. Пока собираются отключать не все банки, а лишь часть. И, поскольку пугали этим очень долго, наши банки имели возможность подготовиться. Это означает, что для того чтобы проводить электронные сообщения через ту же систему SWIFT потребуются дополнительные затраты. А это не смертельно. Кроме того, есть зарубежные банки, не знаю, как насчет китайских или индийских, но наладить сотрудничество с казахскими или армянскими банками, например, нашим банкирам будет не сложно. Так что система обхода этих санкций выстроится достаточно быстро.

– Стоимость евро и доллара на нашем валютном рынке сегодня резко выросла. Хватит ли, по вашим оценкам, у правительства ресурсов для того, чтобы стабилизировать ситуацию, избежать совсем резкого обвала рубля?

– Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, в принципе, ресурсы пока есть. Вопрос в том, охватит ли паника рядовых граждан. Я не знаю точный размер рублевых депозитов населения, но, насколько я понимаю, их явно больше тридцати триллионов рублей. А ликвидная часть резерва уже переведенная в наличные доллары несопоставимо меньше. И если люди начнут, невзирая на курс, массово конвертировать свои сбережения в валюту, тогда ресурсов у государства, естественно, не хватит. Так что все будет зависеть от того, начнется ли паника по поводу падения курса рубля, и насколько она будет массовой.

Курс рубля повлияет на инфляцию, с некоторым запозданием, конечно. Есть запасы, которые были куплены по старым ценам, а потом будут новые контракты и, соответственно, новые цены. Взлет инфляции будет, видимо, к середине весны. А успокоится этот процесс, если не будет других шоков, конечно, где-то через полгода.

– Центробанк 28 февраля принял решение повысить ставку до 20 процентов годовых. Как это отразится на экономической ситуации?

– Удар будет сильным. Вся наша торговля «сидит» на кредитах, и это правильно, потому что она работает с оборота. Удорожание кредитов (а именно это означает решение о повышении ставки), конечно, скажется на состоянии отрасли. Схожая картина будет в строительной отрасли, потому что значительная часть квартир приобретается тоже через ипотечные кредиты. Согласится ли правительство Российской Федерации за счет бюджета компенсировать возросшую нагрузку по процентным ставкам – для меня большой вопрос. Скорее нет, чем да. Поэтому последствия для экономики от этого решения будут очень серьезными.