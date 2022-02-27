Центробанк выпустил обращение на фоне сообщений о планах по отключению России от SWIFT

Банк России выпустил обращение в связи с сообщениями о готовящемся отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT. По данным регулятора, средства российских банковских клиентов находятся в сохранности, наличная и безналичная ликвидность в рублях будет предоставляться непрерывно.

В воскресенье, 27 февраля, ЦР РФ выпустил официальное обращение в связи с возможностью отключения России от международной банковской системы SWIFT.

Как заявили в пресс-службе регулятора, «Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора», а передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Сообщается, что Банк России намерен непрерывно предоставлять российским банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. При этом по аукциону РЕПО «тонкой настройки» в понедельник не будет установлено лимитов. Для максимального покрытия возможной потребности в текущей ликвидности будет расширен Ломбардный список.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заручился практически полной поддержкой по вопросу отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Соответствующее решение готовится в рамках санкций в ответ на начало военной спецоперации на Донбассе, инициированной российской стороной 24 февраля.

В целях обеспечения безопасности платёжных операций алтайская сеть магазинов «Мария-Ра» порекомендовала своим покупателям перейти на российскую платёжную систему «МИР».