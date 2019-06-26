Сбербанк объявил о запуске онлайн-сервиса перевода денег с кредитных карт на дебетовые. Пока услуга доступна только в веб-версии – в мобильном приложении этот функционал появится позднее.

«Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты, – говорит вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов. – Перевод легко можно сделать в Сбербанк Онлайн привычным способом по номеру телефона или карты. Новый функционал является результатом наших стремлений по расширению возможностей клиентов переводить деньги друг другу. Совсем недавно мы запустили трансграничные переводы в страны СНГ и Европы, упростили переводы со счета на счет, а также сделали возможным получение наличных в банкоматах посредством перевода в Сбербанк Онлайн».

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка – 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей.

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