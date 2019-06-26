«Аэрофлот» планирует открыть рейсы из Красноярска в шесть российских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает в 2020 году открыть рейсы из Красноярска в шесть российских городов на самолетах Boeing 737 и Sukhoi Superjet.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева, планируется запустить рейсы из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск и Екатеринбург. Для первого этапа этого будет достаточно.

В ходе годового общего собрания акционеров Виталий Савельев также сообщил, что эти рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 и Sukhoi Superjet.

Отмечается, что хаб в Красноярске начнет работу в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано «Аэрофлотом», Красноярским краем и аэропортом Красноярска в конце марта. Возможно, что уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что «Аэрофлот» рассматривает возможность создания хаба за Уралом. В частности, компания изучает возможности 4 аэропортов, в том числе Новосибирска и Красноярска.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о необходимости наращивания транзитного авиапотока из Юго-Восточной Азии. Для этого необходима организация региональных хабов.

В частности, как отметил губернатор Красноярского края, если такой хаб появится в Красноярске, то это автоматически приведет к появлению сразу восьми дополнительных рейсов. Кроме того, такое решение повышает статус аэропорта, и, соответственно, самого города.

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