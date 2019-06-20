В эфире прямой линии президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос из микрорайона Старый Кировск города Омска о проблемах с вывозом мусора и о величине тарифов. Мэр Омска Оксана Фадина дала свою оценку ситуации.

«К сожалению, сегодня такие обращения могли бы быть отправлены из других микрорайонов города. Ситуация, действительно, складывается непростая. А если говорить прямо — напряженная. Не во всем мы находим общий язык с региональным оператором ООО «Магнит» (так же, как и ООО «Экология-Новосибирск» входит в ГК «ВИС» — «КС»). Ежедневно проводятся окружные штабы. Работает общественный контроль. Очень много нареканий. Часто они повторяются по одним и тем же адресам, — пояснила через пресс-службу мэрии Омска Оксана Фадина. — Напомню, что губернатор (Александр Бурков) на одном из заседаний правительства уже акцентировал внимание уполномоченных органов власти: если региональный оператор не справляется с поставленной задачей — расторгайте договор. Но пока этого не произошло. Чтобы не допустить ухудшения ситуации мы на муниципальном уровне оказываем максимальное содействие. Отмечу, в настоящее время идет пересмотр норматива мусоронакопления. В эфире Прямой линии Президента мы все увидели, что мусорная реформа буксует по всей стране, а не исключительно в Омской области. Этим обеспокоены и президент, и губернатор, и мэр».

В свою очередь Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. «Никто не хочет, чтобы рядом с домом находились свалки. Это требует проверки или дополнительного рассмотрения. Самое главное – чтобы нашёлся хозяин, который занялся бы этим вопросом: управляющая компания или региональный оператор», — отметил президент.

Напомним, что в начале июня власти Омской области поручили министерству экономики и мэрии урегулировать конфликт с участием регионального оператора по обращению с ТКО и частными компаниями по вывозу мусора. В первых числах июня регоператор заявил об отказе перевозчиков от работы соблюдения договоренностей, перевозчики в ответ заявили о том, что их работу по вывозу ТКО перестали оплачивать, в итоге над Омском нависла угроза мусорного коллапса.

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