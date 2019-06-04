Разгрести мусорный конфликт в Омской области поручили мэрии

Власти Омской области поручили министерству экономики и мэрии урегулировать конфликт с участием регионального оператора по обращению с ТКО и частными компаниями по вывозу мусора. В конце минувшей недели регоператор заявил об отказе перевозчиков от работы соблюдения договоренностей, перевозчики в ответ заявили о том, что их работу по вывозу ТКО перестали оплачивать, в итоге над Омском нависла угроза мусорного коллапса.

О конфликте с перевозчиками и возможными перебоями с вывозом мусора из Омска в минувшую субботу заявили в пресс-службе регионального оператора, ООО «Магнит». По информации «Магнита», компания «Чистый город» «в одностороннем порядке сложила с себя полномочия по вывозу отходов, угрожая областному центру мусорным коллапсом». Кроме отказа от работы, регоператор обвинил перевозчика в недобросовестном вывозе мусора и фальсификации документов. «Перевозчики компании «Чистый город» в своих отчетах на оплату предоставили липовые талоны и путевые листы, не соответствующие графику вывоза отходов. Помимо предоставления липовых путевых листов, компания «Чистый город» показала завышенные объемы вывезенного мусора, и это на фоне того, как общественники добиваются отмены завышенных нормативов образования мусора для населения», — заявили в пресс-службе регионального оператора.

Новосибирское ООО «Магнит», руководство которого, как и в случае с «Экологией-Новосибирск», связывали с группой «ВИС», стало регоператором по обращению с ТКО в Омской области в июле 2018 года, сменив регион прописки. На конкурс «Магнита» по вывозу мусора подала заявку лишь одна компания – ЗАО «Экос», работающая на территории ХМАО и ЯНАО. Субподрядчиком по вывозу стало омское ООО «Чистый город-Омск», которая до перехода регионов на новую схему обращения с ТКО фактически являлась крупнейшим игроком на омском «мусорном» рынке. Совладелец «Чистого города – Омск» Виталий Путинцев пояснил «КС», что конфликта с «Магнитом» у них нет. Есть конфликт с «Экосом». «У меня никаких договорных отношений с «Магнитом» нет. А вот с его подрядчиком, который победил на конкурсе перевозчиков, есть разногласия. В результате которых мы доведены до того, что у нас на расчетном счете нет денег, долги по зарплате и долги по налогам. Я практически не могу работать», — пояснил бизнесмен. По словам Виталия Путинцева, договор субподряда с его компанией был заключен на месяц. Коммерсант добавил, что в арбитраж компания обращаться не планирует, поскольку «по ряду моментов сейчас пришли к решению».

К примирению сторон уже подключилось правительство Омской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатор Александр Бурков поручил министерству экономики и чиновникам мэрии провести переговоры с участниками «мусорного» конфликта и найти способ его урегулирования. «Пусть немедленно наводят порядок», — заявил Александр Бурков. При этом работу регоператора с перевозчиками в облправительстве раскритиковали. «Недоумение вызывает политика регионального оператора, не имеющего долгосрочных взаимоотношений с перевозчиками мусора на основе договоров», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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