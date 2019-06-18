Экс-вице-губернатор Виктор Козодой дал предварительное согласие на участие в кампании по выборам мэра Новосибирска. По информации «Континента Сибирь», региональному отделению «Справедливой России» удалось убедить федеральное руководство партии поддержать эту кандидатуру.

На этой неделе Совет новосибирского отделения «Справедливой России» собирается направить на утверждение Центрального бюро партии кандидатуру Виктора Козодоя на выборы мэра Новосибирска. Источники «Континента Сибирь» утверждают: итоги консультаций с федеральным партруководством дают основание ожидать, что решение местного отделения будет согласовано с вероятностью 99 процентов. Окончательный ответ Москва даст на следующей неделе после официального старта избирательной кампании (выборы будут объявлены 19 июня на сессии Совета депутатов Новосибирска).

Собеседник «Континента Сибирь» отмечает, что Виктору Козодою не обязательно вступать в партию для выдвижения от «Справедливой России». По его словам, идея витала давно, а резонансные мероприятия, к которым Козодой имел отношение (протесты против повышения тарифов ЖКХ, городская ассамблея с обсуждением требований к будущему мэру и так далее) можно считать подготовкой к предвыборной кампании.

Отметим, что процесс отбора кандидата в мэры от «Справедливой России» был сложным. Напомним, ранее всерьез, как утверждает региональное руководство партии, обсуждалось выдвижение от СР бывшего вице-губернатора Новосибирской области, первого заместителя главы ФГУП «УЭВ» Андрея Филичева, экс-сенатора, экс-депутата Госдумы и экс-вице-мэра Новосибирска Ивана Старикова и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Олега Кочергы.

Федеральный политолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский в курсе предстоящего выдвижения Козодоя от «Справедливой России». В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» он называет это партийное решение удачным. «Я аплодирую коллегам. Во-первых, Козодой — человек системный, он работал в исполнительной власти. Во-вторых, он занимался историческими исследованиями. То есть, универсальная фигура, которая наверняка найдет свой электорат. Факт участия Козодоя очень сильно повлияет на предвыборный расклад в Новосибирске. Козодой — опытный и злой кандидат. Злой, потому что имеет опыт решения острых конфликтных ситуаций в политике», — отмечает эксперт.

Виктор Козодой родился в 1961 году, окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института. 1990-1992 — депутат новосибирского городского Совета. 1992–1993 — заместитель председателя фонда имущества Новосибирска. 1994–1997 — заместитель директора ЗАО «Сибтелеком». 1997–2006 — генеральный директор Фонда развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь-Форум». В 2004 учредил Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций, лишенную аккредитации в 2016. 2005–2010 — депутат Совета депутатов Новосибирска. 2010-2012 — депутат Законодательного собрания Новосибирской области. 2012-2014 — заместитель губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Один год (до начала 2019) — временно исполняющий обязанности директора Института истории Сибирского отделения РАН.

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