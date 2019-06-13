Cервисы операторов фискальных данных упростили работу с отчетами

Операторы фискальных данных (ОФД) начали развивать сервисы для работы с отчетами, в частности, бухгалтерскими. При помощи сервисов удалось исключить ошибки в документах и опоздания со сдачей отчетности.

Процесс доставки документов «на руки» отнимает много времени. И если при личном разъезде ситуация контролируется, то курьерская и почтовая доставка не гарантируют, что документы дойдут до адресата и вернутся в целости и сохранности.

Вопрос был решен введением электронного документооборота (ЭДО). Статистика показывает, что число компаний, полностью отказавшихся от «бумаги», ежегодно возрастает в 1,5 раза. Процесс подстегивает масштабная цифровизация, которую поддерживает государство.

Интерес к ЭДО особенно сильно стимулирует старт маркировки товаров. Например, без обмена электронными документами с поставщиками торговать табаком в розницу будет невозможно с 1 июля 2020 года. До 2024 маркировка коснется и других товаров массового потребления, почти весь розничный рынок.

Сервис ЭДО позволяет бухгалтеру контролировать движение документов, экономить средства на их доставке, плотнее включаться в работу с маркировкой. А главное, он безопасен с юридической стороны. Все возможности электронного документооборота и одновременно, доступ к другим инструментам ОФД, открывает сервис «Платформа ЭДО».

Для такой отчетности продлены крайние сроки подачи и принимается она в любое время суток. Более того, для деклараций по НДС и вовсе исключена подача документов в бумажном виде.

В перспективе до 2021 года малый бизнес должен полностью перейти на электронную отчетность в Росстат. Об этом недавно сообщил глава службы Павел Малков. Для подачи отчетности понадобится квалифицированная электронная подпись и программа оператора. Одним из таких операторов является «Платформа Госотчет». Обслуживание сервиса обойдется предпринимателю в сумму от 500 рублей за год, в зависимости от типа налогообложения и количества госорганов, в которые необходимо отчитываться.

Ежедневно большую часть времени бухгалтера занимает выгрузка, сверка и формирование документов из таких программ, как 1С, и дальнейший свод информации с данными о продажах из касс и ОФД. Процесс зачастую чреват ошибками и штрафами. Интеграция ОФД с бухгалтерскими программами 1С позволяет получать готовые отчетные документы «в пару кликов». Данные ОФД идентичны картине, которую видит ФНС о продажах, а это гарантирует отсутствие ошибок и разночтений. Приложения подходят под любую кассу и имеют бесплатный тестовый период пользования, чтобы бухгалтер мог оценить и выбрать подходящее для организации решение.

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