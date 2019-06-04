Руководители группы Societe Generale объявили о завершении процедур слияния Росбанка и банка «ДельтаКредит», который отныне будет работать под брендом «Росбанк Дом». Соответствующие записи уже появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Банк «ДельтаКредит» начал свою работу как монолайнер, специализирующийся на жилищных кредитах. Позднее он стал дочерней структурой Росбанка, теперь полностью включился в его состав в качестве отдельного филиала. «Мы планируем расти дальше, и новая структура – ипотечный филиал в составе розничного бизнеса Росбанка – позволит ипотечным клиентам получить доступ ко всей инфраструктуре и широкому спектру банковских продуктов Росбанка. Это развитие – часть глобальной стратегии группы Societe Generale» – прокомментировали в пресс-службе «ДельтаКредита».

«Название «Росбанк Дом» выбрано неслучайно. Понятие «Дом» отражает суть услуг и продуктов, которые помогают семьям воплотить в реальность их мечту о собственном жилье. Эффективная цифровая платформа «ДельтаКредит» легла в основу ипотечной экосистемы Росбанка, которая открывает нашим клиентам максимально удобный доступ ко всему спектру сервисов, связанных с приобретением недвижимости», – подчеркнул председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Каких-то изменений в условиях ранее заключенных договоров или необходимости перезаключать их заново нет. «Росбанк Дом» объявил себя полным правопреемником «ДельтаКредита» по всем правам и обязательствам. Единственным исключением стали доверенности, выданные до присоединения – их придется заказать повторно. Бизнес-партнерам «ДельтаКредита» – застройщикам, агентствам недвижимости и другим – не придется перезаключать договоры, все обязательства перейдут к Росбанку.

Что касается номеров клиентских счетов, они останутся прежними, но платежные реквизиты изменятся. Для рублевых платежей старые и новые реквизиты будут действовать параллельно с 1 июля по 31 августа, а для валютных переход уже состоялся – с 1 июня все платежи в иностранной валюте могут осуществляться только по реквизитам Росбанка.

Одной из задач объединения банков, помимо синергии экосистем, Societe Generale видело возможность вхождения в топ-10 по объему активов. Суммарные активы двух банков, по данным banki.ru cоставили в мае около 1,3 трлн рублей.

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